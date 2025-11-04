عاجل
معلومات الجديد: موقف الرئيس عون من التفاوض يأتي بالتنسيق مع الثنائي ومع الحكومة لذلك وصف عون هذا الموقف بالوطني الجامع
مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية للجديد تعليقاً على لقاء المصيلح: "حدا بعمّر الطابق الثاني قبل ما يعمل اساسات؟"
معلومات الجديد: مصر تدعو لبنان الى التمسك بشروطه وتقديم ورقته برفض التفاوض تحت النار والمطالبة بانسحاب اسرائيل كي لا يذهب لبنان الى المفاوضات مستسلماً
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: موعد الـ27 من تشرين الثاني المقبل سيكون مفصلياً على مستوى حسم مسألة تقييم ما حقَّقَه لبنان خلال هذا العام من مطالب دولية
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: الرئيس عون وافق على ان تبادر القاهرة الى التفاوض بين بيروت وتل أبيب بينما تنتظر القاهرة موقفاً واضحاً من الحزب على أن يبلغها به مطلع الاسبوعِ المقبل كحد اقصى
معلومات الجديد: موفد مصري عقد لقاءات مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وشخصية أمنية من الحزب وإيران
10:37
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
15:34
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
2025-11-03
غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
2025-11-03
بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)
محليات
رئيس الجمهورية جوزاف عون يبحث مع وزير المال ياسين جابر زيارة وفد من البنك الدولي قريباً
2025-11-04 | 10:44
2025-11-04 | 10:44
A-
A+
رئيس الجمهورية جوزاف عون يبحث مع وزير المال ياسين جابر زيارة وفد من البنك الدولي قريباً
جابر: توقيع قرض الإعمار مع البنك الدولي قريبًا وصرف دفعات أولى لرفع الأنقاض
جابر يوقّع مع البنك الدولي قرض لإعادة الأعمار
معلومات الجديد: مجلس الوزراء فوض وزير المال توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب الاسرائيلية
رئيس الجمهورية جوزاف عون يبحث مع وزير المال ياسين جابر زيارة وفد من البنك الدولي قريباً
محليات
الجمهورية
جوزاف
المال
ياسين
زيارة
البنك
الدولي
قريباً
تحوّل مرتقب مع زيارة وزير خارجية مؤثر إلى بيروت
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة
13:24
2025-11-02
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً
2025-11-03
تراجع الذهب مع صعود الدولار!
2025-11-03
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام الشرقية - الدوير
08:38
وزير الخارجية والمغتربين لـ"الجديد": تمّ دمج مشروع القانون المقدَّم من قِبَلي والآخر المقدَّم من قبل وزير الداخلية في نصٍّ واحد وسيُرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته في الجلسة يوم الخميس
15:34
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-02
ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الدولة اللبنانية عليها التفاوض مع إسرائيل عبر الحكومة مباشرة برأيي وأؤيد وجود وزير في اللجنة يكون الناطق الرسمي باسم لبنان
13:20
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
14:00
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2025
2025-11-03
الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة
2025-11-03
المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل
2025-11-02
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
2025-11-02
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
16:10
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة
محليات
16:10
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
خاص الجديد
14:35
"صراصير اكثر من البطاطا وزيت اسود غير مطابق للمواصفات" .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
خاص الجديد
14:35
"صراصير اكثر من البطاطا وزيت اسود غير مطابق للمواصفات" .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
محليات
01:45
بعد الجدل حول الزفاف داخل مغارة جعيتا.. بيان لوزارة السياحة
محليات
01:45
بعد الجدل حول الزفاف داخل مغارة جعيتا.. بيان لوزارة السياحة
خاص الجديد
14:07
باراك مستاء؟
خاص الجديد
14:07
باراك مستاء؟
