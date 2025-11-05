رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء الظهر.



وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود ال6 درجات ، حتى يوم غد الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء الظهر.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها، مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية.



السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.