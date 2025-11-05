الأخبار
محليات

رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة

2025-11-05 | 07:58
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:
الحال  العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة  أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود ال6 درجات ، حتى يوم غد الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا فتعود الى معدلاتها  مع بعض التقلبات المحلية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا ورياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة وتشكل خلايا رعدية ابتداء من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها، مع احتمال أمطار خفيفة ومتفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها والحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للجديد: تمّ تشكيل لجنة تحقيق رسميّة باشرت الاستماع إلى المعنيين في كلية الآداب الفرع الثالث - طرابلس وجمع المعطيات وهي تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصّل

سلام: المشاريع جاهزة للإنطلاق فور تأمين التمويل المرتقب لا سيما من البنك الدولي وساقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ المشاريع آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن
08:39
سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها والحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية
08:38
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للجديد: تمّ تشكيل لجنة تحقيق رسميّة باشرت الاستماع إلى المعنيين في كلية الآداب الفرع الثالث - طرابلس وجمع المعطيات وهي تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصّل
06:58
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
06:45
بعد تقرير الجديد.. إقفال أحد المطاعم في الحمرا
06:32
معاريف عن الجيش الإسرائيلي: ننفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله
06:25
