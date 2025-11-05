"مشروع وطن الإنسان": لتجنّب حرب جديدة من خلال التفاوض

أشار " الإنسان" إلى سعي لتجنّب حرب من خلال التفاوض وأثنى في بيان له على جهود رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، كما ثمّن الدور المصريّ في سعيه إلى إرساء أرضيّة صالحة للتفاوض.



واعتبر المجلس أنّ الضبابيّة القائمة حول ملفّ اقتراع المغتربين انعكست سلبًا على حجم المسجّلين للاقتراع في الخارج، ما يستوجب الإعلان عن الصيغة النهائيّة للآليّة المعتمدة، فضلًا عن تمديد فترة التسجيل لضمان أوسع مشاركة ممكنة بشفافيّة تامّة.

وثمّن المجلس عمل وزير الماليّة وفريقه في إعداد موازنة بقيمة ستة مليارات ، تتميّز أساسًا بأنّها خالية من العجز.وفي الوقت عينه، اعتبر إدراج على اللائحة السوداء وفق المعطيات المتداولة، سيؤدّي إلى مزيد من تدهور صورته الدوليّة والاقتصاديّة، ويعمّق معاناة المواطنين، ويهدّد بإقفال التحويلات المصرفيّة، ما ينقل لبنان بالكامل إلى الاقتصاد الأسود، ويجعله في مصاف الدول الفاشلة بالفعل، لا بالقول فقط.