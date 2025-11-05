عاجل
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
08:14
لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)
2025-11-04
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
2025-11-03
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
2025-11-03
غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
محليات
ويلسون: أدعو الحكومة اللبنانية والحكومة السورية إلى العمل بسرعة على آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى سوريا
2025-11-05 | 15:14
2025-11-05 | 15:14
A-
A+
ويلسون: أدعو الحكومة اللبنانية والحكومة السورية إلى العمل بسرعة على آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى سوريا
