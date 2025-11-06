الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد الجدل حول مغارة جعيتا.. قرار حاسم من وزيرة السياحة (فيديو)

2025-11-06 | 02:45
بعد الجدل حول مغارة جعيتا.. قرار حاسم من وزيرة السياحة (فيديو)
بعد الجدل حول مغارة جعيتا.. قرار حاسم من وزيرة السياحة (فيديو)

قالت وزيرة السياحة لورا لحود: "فور تلغهم بموضوع مغارة جعيتا إتخذوا الإجراءات اللازمة:

A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)


أولًا، توجيه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا نطلب فيه الالتزام الكامل بجميع الشروط الإدارية والتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام المرافق العامة من دون ترخيص مسبق". وأضافت في مقطع فيديو نُشر على صفحة الوزارة عبر منصة "إكس": "ثانيًا، إقفال مغارة جعيتا مؤقتًا وتشكيل لجنة خبراء للكشف عن أي ضرر لحق بالمغارة بسبب الحفل". وتابعت: "ثالثًا، وضعت وزارة السياحة كل إمكانياتها بتصرّف التحقيق الذي أعلن عنه الرئيس نواف سلام". وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلم وحقوق المواطنين.

محليات

محليات

مغارة

جعيتا

وزيرة السياحة

لبنان

الطيور المهاجرة تحلّق فوق العاصمة (فيديو)
إنطلاق المرحلة الثامنة من عودة النازحين السوريين

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم
05:46

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن

05:46

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
Play
05:38

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور

05:38

غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور

عن غارة طورا.. أدرعي يزعم
05:46
غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
05:38
القناة 12: المجلس الوزاري المصغر يجتمع مساء اليوم على خلفية ترميم حزب الله قدراته العسكرية
05:28
مراسل الجديد: إصابات إثر الغارة التي إستهدفت بلدة طورا - قضاء صور
05:14
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية بمحيط بلدتي طورا ومعركة - قضاء صور
04:56
في طريق الجديدة.. تبادل إطلاق نار وقوى الأمن تقبض على مطلوب خطير
04:29
