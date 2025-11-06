بعد الجدل حول مغارة جعيتا.. قرار حاسم من وزيرة السياحة (فيديو)

View this post on Instagram
أولًا، توجيه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا نطلب فيه الالتزام الكامل بجميع الشروط الإدارية والتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام المرافق العامة من دون ترخيص مسبق". وأضافت في مقطع فيديو نُشر على صفحة الوزارة عبر منصة "إكس": "ثانيًا، إقفال مغارة جعيتا مؤقتًا وتشكيل لجنة خبراء للكشف عن أي ضرر لحق بالمغارة بسبب الحفل". وتابعت: "ثالثًا، وضعت وزارة السياحة كل إمكانياتها بتصرّف التحقيق الذي أعلن عنه الرئيس نواف سلام". وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلم وحقوق المواطنين.
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن
شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة طورا قرب بلدة العباسية - قضاء صور