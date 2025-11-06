إنطلاق المرحلة الثامنة من عودة النازحين السوريين

تولى الأمن الإشراف على عملية الانطلاق، التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في .اشرف على الانطلاق رئيس شعبة لبنان الشمالي في دائرة الامن القومي العقيد حريري، الامن العام في العقيد عازار الشامي و رئيس مركز الإقليمي العقيد طلال والرائد وسام الدهيبي من شعبة الامن القومي و رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في دائرة لبنان الشمالي النقيب الشامي.اشارة الى ان الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن .وأعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها ، مؤكدين أن "العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة "، شاكرين لبنان على "حسن الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من 10 اعوام".