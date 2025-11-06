الجيش الإسرائيلي: الى سكان جنوب لبنان إنذار عاجل بعد قليل

مصادر "الثنائي" لـ"الجديد": موقفنا واضح نتمسّك بتطبيق القانون الحالي الذي ينصّ على اقتراع المغتربين للنواب الستة في الخارج وفي حال تعذّر تنفيذ هذا القانون نقترح حضور المغتربون إلى لبنان والاقتراع