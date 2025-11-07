سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة ​نواف سلام​ أن "قرار الحرب والسلم استعادته الدولة اللبنانية".





وخلال جلسة قمة " للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، أشار سلام إلى أنه، "أخذنا قراراً واضحاً يقتضي بحصر السلاح ونترجم ذلك في قرارات وفي خطة وضعها الجيش اللبنانيّ بدأها ضمن مراحل ولا نزال في المرحلة الأولى"، مشدداً على "ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها لتحقيق الأمن والاستقرار".



ولفت سلام إلى أنه "هناك دعم سياسي دولي لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان".



وقال: "هناك تقدم كبير حصل فيما خص ضبط الحدود لمنع تهريب السلاح والمخدرات وهناك انتشار أكبر للجيش اللبناني شمال الليطاني".



وتعليقاً على كتاب " "، قال سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة.



ورأى أن "حكومات الوطنية سابقاً كانت حكومات "شلل " أما حكومة فهي حكومة كفاءات للانقاذ والإصلاح"، قائلًا: "لم نعد بوعود فارغة بل أقرناها بأفعال حتى وإن لم تكن بالسرعة المتوقعة فالحكومة حكومة كفاءات".



وأضاف، "عملنا على تنشيط الإدارة من خلال مجموعة من التعيينات الجديدة والشفّافة مرتكزة على عنصر الكفاءة ونعمل على إصلاح القطاع المصرفي لاستقطاب الاستثمار".



وأكد أن "لبنان عاد إلى الحضن "، لافتاً إلى أنه "قمنا بترميم العلاقات مع الدول العربيّة وسنشهد مشاركة عربية كبيرة في مؤتمر " 1"".



وعن العلاقات مع ، أوضح أنه "نحن لا نتنافس مع سوريا واستقرارنا من استقرارها وطوينا صفحة من الماضي معها ونطمح لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل".