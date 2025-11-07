الأخبار
محليات

الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم يعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص

2025-11-07 | 03:58
الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم يعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص
الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم يعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص
الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم يعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص

محليات

الوطنية:

القوات

الاسرائيلية

يعملية

تمشيط

بالاسلحة

الرشاشة

الموقع

المستحدث

الحمامص

Aljadeed
سلام: قرار السلم والحرب بيد الدولة
وزير الدفاع: لضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701

قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة
10:11

قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الكوري في لبنان Gyusuk Geon ، في حضور الملحق العسكري الكوري المقدم Chookbok Lee، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

10:11

قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الكوري في لبنان Gyusuk Geon ، في حضور الملحق العسكري الكوري المقدم Chookbok Lee، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً
09:43

"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً

لفت وزير المالية ياسين جابر خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت إلى أن" هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر إقرارها لا سيما قرض اعادة الاعمار".

09:43

"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً

لفت وزير المالية ياسين جابر خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت إلى أن" هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر إقرارها لا سيما قرض اعادة الاعمار".

قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة
10:11
"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً
09:43
المتحدث باسم اليونفيل داني غفري لـ"الجديد": لم نرصد اي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا
08:16
المتحدث باسم "اليونيفيل" داني غفري لـ"الجديد": تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء سكنات تابعة للجيش اللبناني
08:14
المتحدث باسم "اليونيفيل" داني غفري لـ"الجديد" : أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق ما يشكّل مصدر قلق بالغ
08:11
من الجنوب.. مراسل الجديد ينقل المشهد
07:24
