أجواء خريفية متقلبة.. اليكم طقس ايام المقبلة!

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على مع انخفاض بدرجات الحرارة وفرص لهطول بعض الأمطار المتفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، يعود للاستقرار اعتبارا من يوم الاحد مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بين 17 و 25، في بين 14 و 23 درجة وفي بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحول اعتبارا الظهر الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية.

الأحد:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.

الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى من دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة.