تلف خيم "ماريجوانا" في بعلبك

صدر عن البيان الآتي:

صدر عن البيان الآتي: بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة من قبل ، وإلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 5 / 11 /2025 المتعلق بملاحقة المتورطين في إشكالات، أوقفت دورية من المديرية المواطنَين (ع.ز.) و(ح.ر.) لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية – بتاريخ 3 / 11 /2025، وهما مطلوبان لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات، وإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل المطلوبَين (ن.ز.) و(ب.ز.) في منطقة الشراونة – وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية وسترات عائدة لأجهزة أمنية تُستَخدم لتسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات، كما عملت الدورية على إتلاف 3 خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل بلدة إيعات – بعلبك.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".







