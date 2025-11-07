من الجنوب.. مراسل الجديد ينقل المشهد

لفت وزير المالية ياسين جابر خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت إلى أن" هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر إقرارها لا سيما قرض اعادة الاعمار".