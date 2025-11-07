الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

2025-11-07 | 15:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا
بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

تشكلت لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي، بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في ٣١ تشرين الأول، بناء على قرار وزيرة السياحة لورا لحود رقم ١٥٥ تاريخ ٧/١١/٢٠٢٥، وهي مؤلفة من السادة:

- جيلبرت زيو رئيس دائرة مغارة جعيتا،

- جوانا دمر رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت،

- الان أبي رزق خبير في الزراعة والتنوع البيولوجي في جامعة الروح القدس الكسليك،

- مارلين براكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، ممثلة وزارة البيئة، 

- جوني طوق رئيس النادي اللبناني للتنقيب  عن المغاور،

- بيار جعارة خبير عزل صوت وارتجاج،

وقد باشرت اللجنة المكلفة منذ اليوم الأول زيارتها الميدانية إلى المغارة وبدأت تحقيقاتها من خلال الكشف على الأضرار.

وستقدم تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوع، يتضمن النتائج كاملة إضافة إلى عدد من التوصيات تحدد بشكل صارم إطار انعقاد أي نشاط مقبل في المغارة.

مقالات ذات صلة
بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع: لضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701
الرئيس سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة بمختلف المجالات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الصحة اللبنانية: 7 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بنت جبيل
02:30
سؤال "غريب" لمسؤول لبناني بعد الغارات!
02:09
السبب وراء إنذارات وضربات إسرائيل الأخيرة! (الجمهورية)
02:00
برّي يردّ على مطلبَي التطبيع والتفاوض (الشرق الأوسط)
01:52
الوكالة الوطنية: إصابات جرّاء غارة جوية بصاروخين موجهين استهدفت سيارة في مدينة بنت جبيل
01:42
أنباء عن استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة بصاروخين عند أطراف بنت جبيل
01:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025