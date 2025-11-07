بالأسماء.. تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مغارة جعيتا

- جيلبرت زيو مغارة جعيتا،

- جوانا دمر رئيسة قسم علوم في ،

- الان أبي رزق خبير في الزراعة والتنوع البيولوجي في جامعة الروح الكسليك،

- مارلين براكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، ممثلة ،

- جوني طوق اللبناني للتنقيب عن المغاور،

- جعارة خبير عزل صوت وارتجاج،

وقد باشرت اللجنة المكلفة منذ زيارتها الميدانية إلى المغارة وبدأت تحقيقاتها من خلال الكشف على الأضرار.

وستقدم تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوع، يتضمن النتائج كاملة إضافة إلى عدد من التوصيات تحدد بشكل صارم إطار انعقاد أي نشاط مقبل في المغارة.