وزير الدفاع: لضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701

استقبل الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة الجنرال نيك كارتر على رأس وفد من معهد بلير للتغيير العالمي. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في المنطقة، وبحث حاجات من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التحضيرات الجارية لتولّي مهام قوات العاملة في الجنوب بعد انتهاء مهامها نهاية العام 2026.

