​ الرئيس عون يغادر بيروت.. إليكم الوجهة وتفاصيل الزيارة

جال وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان للإطلاع على عدد من بلدات القطاع الغربي ومدينة صور، مطلعاً على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي في الجنوب.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "محتجين قطعوا الطريق الرئيسية في مخيم البداوي بواسطة إطارات سيارات مشتعلة، إحتجاجاً على إغلاق مداخل ومنافذ المخيم الفرعية التي تربطه بالأحياء المجاورة، كما نظموا مسيرات داخل المخيم للغاية نفسها، مطالبين المعنيين بإعادة فتحها، نظراً لما يسببه إغلاقها من تأخرهم في الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم ، والتأثير السلبي على أحوالهم، فضلاً عن الإزدحام الخانق الذي سيشهده المدخل الرئيسي للمخيم في حال اقتصر الدخول والخروج من المخيم عليه فقط".
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً برئيس الحكومة نواف سلام، لمتابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.