​ الرئيس عون يغادر بيروت.. إليكم الوجهة وتفاصيل الزيارة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "محتجين قطعوا الطريق الرئيسية في مخيم البداوي بواسطة إطارات سيارات مشتعلة، إحتجاجاً على إغلاق مداخل ومنافذ المخيم الفرعية التي تربطه بالأحياء المجاورة، كما نظموا مسيرات داخل المخيم للغاية نفسها، مطالبين المعنيين بإعادة فتحها، نظراً لما يسببه إغلاقها من تأخرهم في الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم ، والتأثير السلبي على أحوالهم، فضلاً عن الإزدحام الخانق الذي سيشهده المدخل الرئيسي للمخيم في حال اقتصر الدخول والخروج من المخيم عليه فقط".