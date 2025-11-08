نائب في "حزب الله": لا نحتاج إلى إذن من أحد!

أكد النائب حسن عز الدين، أننا "جميعاً مدينون للشهداء وتضحياتهم، وأننا كنا منذ انطلاقة هذه نعرف أي طريق نسلك، فيومها كانت تحتل وأجزاء من ، ولكنها طُردت على يد مجاهدينا وشهدائنا وبيئتنا المقاوِمة".



وأشار عز الدين إلى أن " فشل خلال الحرب في تحقيق أهدافه بسحق ونزع سلاحها وإقامة منطقة عازلة جنوبي نهر الليطاني، وبتحقيق أطماعه التي تتخطى هذه المنطقة إلى مجرى نهر الأولي والسيطرة على بأكمله، مشددًا على أننا لا نحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا، ولذلك نحتفظ بحقنا في المقاومة، خاصة وأن العدو يصعّد في عدوانه ويسعى لتحقيق ما عجز عنه خلال الحرب في الميدان، وهو متفلّت من أية ضوابط وقيود".



ولفت إلى أن "أطماع العدو التوسّعية لا تقف عند الحدود التي يتحدث عنها، وأن ما يمنعه من تحقيقها هو قدرة المقاومة التي يسعى للقضاء عليها لأنه يعرف أنها تشكّل عنوان قوة لبنان، معتبرًا أن ما يمكن أن يعتز به أي لبناني اليوم هو هذه القدرات والإمكانيات التي تملكها المقاومة للدفاع عن اللبنانيين".



وقال: " يريد أن يقاتل العدو الإسرائيلي ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة، وهذه البيئة التي نعتبرها مجتمعًا مقاومًا كان الإمام الصدر يسعى دائمًا ويطالب الدولة والحكومة — إذا كانت لا تريد أن تقاتل بنفسها — بضرورة إنشاء ملاجئ لها وتسليحها والسماح لها بالقتال، وهي اليوم تتعرّض لمزيد من الضغط الاقتصادي والنفسي والأمني والعسكري، من ضمنه ما شهدناه من غارات واعتداءات طالت عدة قرى كطيردبا وعيتا الجبل وكفردونين والطيبة وزوطر الشرقية، بهدف بثّ الرعب في نفوس أهلها.



وأضاف النائب عز الدين: المقاومة لن تخضع لكل هذا التهويل، ولكن للأسف في الوقت الذي كان من المفترض أن يجتمع اللبنانيون في الداخل لمواجهة الخطر الخارجي المتمثّل بالعدوان المستمر على أهلنا، نجد أنه وبسبب تركيبة بلدنا هناك من يتماهى مع العدو، ولكن هذا التماهي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصمود، لأن العدو عندما يرى أن في المقابل جبهة صامدة وثابتة، سيتراجع ويذهب إلى خيارات أخرى".



وفي ما خصّ ملف إعادة البناء والإعمار، أشار عز الدين إلى أن " الأميركية تحاول فرض حصار شامل على وصول الأموال إلى لبنان تمامًا كما تمارس الحصار عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، ولكن هذا الأمر نجد له حلولًا، وإذا لم تقم الدولة بواجباتها ومسؤولياتها في التعويض علينا كمواطنين لبنانيين يُستهدفون في عدوان إسرائيلي على وطنهم، فإننا لن نترك أهلنا، وهذا عهد قطعه سماحة السيد الأسمى الشهيد السيد حسن نصر بأن نعيد بناء هذه القرى التي هُدمت، سنعيد إعمارها كما فعلنا بعد عدوان تموز الألفين وستة، وهو عهد ما زال قائمًا وسيتحقق رغم الظروف الصعبة التي نمرّ بها".