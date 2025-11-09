اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بين 17 و25، في بين 14 و23 درجة وفي بين 8 و20درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمالا ابتداءا الظهر.



الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلا.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تشكل خلايا رعدية كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة على المرتفعات الشمالية.



-الحرارة على الساحل من 19 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 26°م.



- الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.



- ساعة : 06,02 ساعة غروب : 16,41