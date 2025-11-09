الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

2025-11-09 | 04:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة معلومات عن قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما، وهما:
– ر. خ. (مواليد عام 1983، لبناني)
– ح. م. (مواليد عام 1987، سوري)
بتاريخ 16-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة زكريت أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة هيونداي سوداء، وضبطت بحوزتهما:
-24 ظرفًا فضيًا يحتوي مادة مخدرة
-4 أكياس نايلون تحتوي كل واحدة على علبة شفافة بداخلها مادة الكوكايين
– كبسولات نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف، موزعة كما يلي:
• 25 كبسولة مكتوب عليها “أبيض” مع شعار التاج
• 10 كبسولات مكتوب عليها “أصفر” مع شعار التاج
• 26 كبسولة مكتوب عليها “أسود” مع شعار التاج
• كبسولتان تحتويان مادة الكوكايين
• هواتف خليوية ومبلغ مالي
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
مقالات ذات صلة
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

محليات

لبنان

تجارة المخدرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس

اقرأ ايضا في محليات

طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)
07:42

طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها صورة تُظهر شابين يستقلّان دراجة نارية، أحدهما يضع على رأسه طنجرة بدل الخوذة، في مشهد يعكس غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية

07:42

طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها صورة تُظهر شابين يستقلّان دراجة نارية، أحدهما يضع على رأسه طنجرة بدل الخوذة، في مشهد يعكس غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية

في مرجعيون.. العثور على صياد داخل بئر
05:34

في مرجعيون.. العثور على صياد داخل بئر

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"،

05:34

في مرجعيون.. العثور على صياد داخل بئر

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"،

يحدث الآن

اخترنا لك
طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)
07:42
بالفيديو.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي
06:53
في مرجعيون.. العثور على صياد داخل بئر
05:34
افرام من واشنطن: لتسجيلٍ كثيفٍ للمغتربين دفاعًا عن حقّهم بالاقتراع
05:28
الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
05:12
اجواء خريفية متقلبة..اليكم حال الطقس
04:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025