ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود اليومية التي تقوم بها لمكافحة ترويج المخدرات في جميع المناطق ، توافرت معطيات لدى شعبة معلومات عن قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق

على الأثر، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما، وهما:

– ر. خ. (مواليد عام 1983، لبناني)

– ح. م. (مواليد عام 1987، سوري)

بتاريخ 16-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة زكريت أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة هيونداي سوداء، وضبطت بحوزتهما:

-24 ظرفًا فضيًا يحتوي مادة مخدرة

-4 أكياس نايلون تحتوي كل واحدة على علبة شفافة بداخلها مادة الكوكايين

– كبسولات نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف، موزعة كما يلي:

• 25 كبسولة مكتوب عليها “أبيض” مع شعار التاج

• 10 كبسولات مكتوب عليها “أصفر” مع شعار التاج

• 26 كبسولة مكتوب عليها “أسود” مع شعار التاج

• كبسولتان تحتويان مادة الكوكايين

• هواتف خليوية ومبلغ

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق .

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.