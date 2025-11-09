طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أكد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الطائفة الشيعية في لبنان "منقسمة"، حيث يريد نحو نصفها أن تكون كل الأسلحة الثقيلة بيد الجيش اللبناني، بينما تصر فئة داخل حزب الله على البقاء مسلّحة، ما يمنع لبنان من تحقيق إمكاناته الكاملة.



