الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

2025-11-09 | 07:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طنجرة بدل الخوذة.. &quot;ابداع&quot; على طرقات لبنان! (شاهد الصور)
طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها صورة تُظهر شابين يستقلّان دراجة نارية، أحدهما يضع على رأسه طنجرة بدل الخوذة، في مشهد يعكس غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية

مقالات ذات صلة
طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعيداً عن السياسة... هكذا احتفلت أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
بالفيديو.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي

اقرأ ايضا في محليات

توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!
13:32

توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أكد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الطائفة الشيعية في لبنان "منقسمة"، حيث يريد نحو نصفها أن تكون كل الأسلحة الثقيلة بيد الجيش اللبناني، بينما تصر فئة داخل حزب الله على البقاء مسلّحة، ما يمنع لبنان من تحقيق إمكاناته الكاملة.

13:32

توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أكد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الطائفة الشيعية في لبنان "منقسمة"، حيث يريد نحو نصفها أن تكون كل الأسلحة الثقيلة بيد الجيش اللبناني، بينما تصر فئة داخل حزب الله على البقاء مسلّحة، ما يمنع لبنان من تحقيق إمكاناته الكاملة.

"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين
13:27

"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين


بين السياسة والاقتصاد الضغوطات الدولية ولا سيما الاميركية على لبنان تزداد.

13:27

"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين


بين السياسة والاقتصاد الضغوطات الدولية ولا سيما الاميركية على لبنان تزداد.

يحدث الآن

اخترنا لك
توصية من مسؤول أميركي رفيع: الشيعة منقسمون!
13:32
"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين
13:27
معلومات الجديد: خيار فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين لبنانيين لا يزال قائماً وقد يشمل أشخاصاً داخل وخارج لبنان ومن جميع الطوائف
13:23
معلومات الجديد: المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، البالغة 190 مليون دولار ولقوى الأمن الداخلي بقيمة 40 مليون دولار مرتبطة بملف نزع السلاح
13:21
معلومات الجديد: المسؤولان الأميركيان سيسألان رئيس الجمهورية وقائد الجيش عمّا تمّ تنفيذه لنزع سلاح حزب الله كمرحلة أولية جنوب الليطاني قبل نهاية العام الحالي
13:17
الرئاسة اللبنانية: الرئيس أبلغ الوفد الأميركي أن تبنّيه التفاوض مع إسرائيل لم يؤدِ إلى نتيجة
13:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025