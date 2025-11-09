الأخبار
محليات

"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين

2025-11-09
&quot;الديل الكبير&quot; بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين
"الديل الكبير" بين إعادة الإعمار وإنتخاب المغتربين


بين السياسة والاقتصاد الضغوطات الدولية ولا سيما الاميركية على لبنان تزداد.

الزيارة الاولى لسيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض 
وتشير معلومات الجديد الى ان كورغا من المتشددين في ادارة ترامب في مكافحة الارهاب كما ان عطالله وهو جنرال اميركي متقاعد من اصول لبنانية ويملك خبرة تمتد إلى عشرين عاماً في مكافحة الارهاب وهو يتكلم اللغة العربية ويشارك في كل الاجتماعات التي تجري في الولايات المتحدة والتي يحضرها مسؤولون لبنانيون. 
وتضيف المعلومات ان المسؤولين الاميركيين سيسألان رئيس الجمهورية وقائد الجيش عما تم تنفيذه لنزع سلاح حزب الله كمرحلة اولية جنوب الليطاني قبل نهاية العام الحالي خصوصا ان المهلة بدأت تقترب من نهايتها ولا يزال امام الجيش مهلة قصيرة وتقرير اخير يقدمه لانتهاء المرحلة الاولى والتأكد من خلو السلاح  وتضيف المعلومات ان مصير المساعدات الاميركية للجيش بقيمة 190 مليون دولار و40 مليون دولار لقوى الامن الداخلي مرتبط بذلك.
وسيلتقي الوفد ايضا قائد الجيش ليسأل اولا عما احرزه الجيش جنوب الليطاني وعن خطته لشمال الليطاني ثانيا وعن اولوياته لصرف مبلغ ال 190 مليون دولار وماذا يطلب الجيش في المؤتمر المقرر لدعم الجيش اذا انعقد.
موعد زيارة كورغا وعطالله كانت مقررة قبل قمة شرم الشيخ الا انه صودف وصوله بالتزامن مع زيارة وفد الخزينة الاميركية برئاسة جون هيرلي وهو كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية وتقرر عقد اجتماع موحد مع رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد زيارة وفد الخزينة لفتت المصادر الى انها تأتي بعد اسبوعين من صدور المراسيم التطبيقية لقانون رفع السرية المصرفية مما سيسمح للوفد الاميركي ان يسأل عن حسابات مصرفية والتدقيق بالاموال اضافة الى الاجراءات المتخذة لمكافحة تبييض الاموال والcash economy  وهو ما سيتم بحثه في لقاءات امنية واقتصادية. 
واشارت مصادر متابعة للجديد الى ان خيار فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين لبنانيين يزال قائما وقد يشمل لبنانيين من داخل وخارج لبنان ومن كل الطوائف اللبنانية

على صعيد اخر يفترض ان يتبلور مطلع الاسبوع المقبل موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من احالة الحكومة مشروع تعديل قانون انتخابات المغتربين.
وتشير مصادر الجديد الى ان الاتصالات تتكثف بين كل الاطراف ولفتت المصادر الى ان مهلة الموافقة على قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لاعادة الاعمار تنتهي في 11 نوفمبر وقد كان سبق لوزير المال ياسين جابر ان قدم طلب تمديد مهلة القرض خلال اجتماعات واشنطن الشهر الماضي.
اضافة الى ان قروض اربعة تنتهي قبل نهاية هذه العام اذا لم يتم اقرارها
فهل تكون صيغة الحل عقد جلسة تشريعية لكخرج قتنون انتخابات المغتربين للنواب 128 مقابل اقرار قرض البنك الدولي لاعادة الاعمار.

