نائب لبرّي: لا يحق لك

"لا يحق لرئيس إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان، لأن المشروع أتى معجلاً مكرراً، وبالتالي وفي حال لم يفعل ذلك يكون خالف والنظام الداخلي لمجلس النواب".وأضاف في تصريح لـ" " على أن "المطلوب منه الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل".وتابع: "صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 تشرين الثاني المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام".