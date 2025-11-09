الأخبار
محليات

نائب لبرّي: لا يحق لك

2025-11-09 | 01:26
نائب لبرّي: لا يحق لك
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنه

"لا يحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان، لأن المشروع أتى معجلاً مكرراً، وبالتالي وفي حال لم يفعل ذلك يكون خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" على أن "المطلوب منه اليوم الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل". 
وتابع: "صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 تشرين الثاني المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام".
 
مقالات ذات صلة
محليات

لبنان

الإنتخبات

ومجلس النواب

نبيه بري

الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الثقيلة عند أطراف بلدة علما الشعب
التحكم المروري: 9 حوادث و8جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية

ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
