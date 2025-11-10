الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مهلة نزع السلاح غير منطقية.. ورئيس الإستخبارات المصري في بيروت مجدداً؟

2025-11-10 | 00:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مهلة نزع السلاح غير منطقية.. ورئيس الإستخبارات المصري في بيروت مجدداً؟
مهلة نزع السلاح غير منطقية.. ورئيس الإستخبارات المصري في بيروت مجدداً؟

أكّدت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار أن "مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، قد يعود إلى بيروت قريباً لعقد مزيد من المشاورات والاتصالات لدعم مسار «عدم التصعيد".

وأوضحت المصادر أن "مصر منخرطة في اتصالات مباشرة مع فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في لبنان، وأن تحرّكات الأيام الماضية أسفرت عن عدد من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالمبادرة المصرية وإمكان إدخال تعديلات عليها".

ولفتت المصادر إلى أن "هذه المُقترحات تُبحث على نطاق واسع، وتندرج ضمن سلسلة نقاشات حول حزب الله وسلاحه وآلية التعامل معه بطريقة تضمن تفادي حدوث أزمة داخلية على المستوى السياسي أو إشعال توترات مع تل أبيب على الحدود".

وفي هذا السياق، سيكون لرئيس الجمهورية دور مهم في التحرّك والاستجابة لطلبات إجراء عمليات تدقيق مالي على التحويلات التي تدخل البلاد بشكل رسمي.

وبحسب المصادر، يتركّز جزء من الاهتمام الأميركي - الفرنسي الحالي على وقف تمويل الحزب وتكثيف الضغوط المالية عليه، بالتوازي مع مواصلة سياسة إحكام الرقابة على الحدود التي يتولاها الجيش اللبناني، وأشارت إلى أن وقف تدفّق الأسلحة من سوريا وتنظيم الرقابة على رحلات الطيران قد يقلّصان من قدرة الحزب على الصمود عسكرياً.

ومع تأكيدات القاهرة بأن "هذا الأمر ليس الخيار الأنسب للتعامل مع الحزب في المرحلة الراهنة، طالبت مصر الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات التي تستهدف مسؤولي الحزب داخل المدن اللبنانية، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة لبنان، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يزيد من الاحتقان ويدفع نحو تصعيد عسكري يعيد شبح الحرب.

وتقوم التحركات المصرية الآن على بلورة رؤية واضحة تؤدّي إلى مسار مقبول داخلياً ويحظى بدعم المجتمع الدولي، مع تشديد القاهرة على أن الضغوط يجب أن تُمارس أيضاً على إسرائيل للانسحاب الكامل وسحب الأسلحة الثقيلة من الشريط الحدودي، وتولّي المجتمع الدولي تزويد الجيش اللبناني بأسلحة تمكّنه من حماية حدوده.

ووفقاً للمصادر، تعتبر القاهرة أن "الحديث عن أي مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله أمر غير منطقي، إذ إن الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار لم يُنفّذ بعد، في حين يلتزم الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل لتجنّب تحميله مسؤولية إشعال الحرب مجدّداً".

وتشير المصادر إلى أن "الحزب يُظهِر تفهّماً للمواقف السياسية، ولا يجد في المقابل أي ردّ على الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من دون محاسبة أو اتخاذ مواقف واضحة تجاه تل أبيب".
مقالات ذات صلة
مهلة نزع السلاح غير منطقية.. ورئيس الإستخبارات المصري في بيروت مجدداً؟

محليات

صحيفة الأخبار

الأخبار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان يترقّب: ضغوطات غير مسبوقة.. وعقوبات جديدة! (الجمهوية)
الكل ينتظر بري! (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

خريف متقلب.. هل من شتاء على الأبواب!
05:20

خريف متقلب.. هل من شتاء على الأبواب!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

05:20

خريف متقلب.. هل من شتاء على الأبواب!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد مساء ورياح ناشطة أحيانا.

جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
Play
05:03
Play

جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات

جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات

05:03

جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات

جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات

يحدث الآن

اخترنا لك
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
06:16
خريف متقلب.. هل من شتاء على الأبواب!
05:20
جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
05:03
مراسل الجديد: لقاء وفد الخزانة الأميركية مع سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية
04:59
ساعات تفصل هانيبال القذافي عن الحرية.. الجديد تكشف!
04:40
الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري: أقول للجيش اللبناني أن يبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها
04:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025