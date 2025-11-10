مهلة نزع السلاح غير منطقية.. ورئيس الإستخبارات المصري في بيروت مجدداً؟

أكّدت مصادر لصحيفة أن "مدير المخابرات ، حسن رشاد، قد يعود إلى قريباً لعقد مزيد من المشاورات والاتصالات لدعم مسار «عدم التصعيد".





وأوضحت المصادر أن "مصر منخرطة في اتصالات مباشرة مع فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في ، وأن تحرّكات الأيام الماضية أسفرت عن عدد من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالمبادرة وإمكان إدخال تعديلات عليها".



ولفتت المصادر إلى أن "هذه المُقترحات تُبحث على نطاق واسع، وتندرج ضمن سلسلة نقاشات حول وسلاحه وآلية التعامل معه بطريقة تضمن تفادي حدوث أزمة داخلية على المستوى السياسي أو إشعال توترات مع تل أبيب على الحدود".



وفي هذا السياق، سيكون لرئيس الجمهورية دور مهم في التحرّك والاستجابة لطلبات إجراء عمليات تدقيق مالي على التحويلات التي تدخل البلاد بشكل رسمي.



وبحسب المصادر، يتركّز جزء من الاهتمام الأميركي - الفرنسي الحالي على وقف تمويل الحزب وتكثيف الضغوط المالية عليه، بالتوازي مع مواصلة سياسة إحكام الرقابة على الحدود التي يتولاها ، وأشارت إلى أن وقف تدفّق الأسلحة من وتنظيم الرقابة على رحلات الطيران قد يقلّصان من قدرة الحزب على الصمود عسكرياً.



ومع تأكيدات القاهرة بأن "هذا الأمر ليس الخيار الأنسب للتعامل مع الحزب في المرحلة الراهنة، طالبت مصر بالضغط على لوقف العمليات التي تستهدف مسؤولي الحزب داخل المدن ، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة لبنان، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يزيد من الاحتقان ويدفع نحو تصعيد عسكري يعيد شبح الحرب.



وتقوم التحركات المصرية الآن على بلورة رؤية واضحة تؤدّي إلى مسار مقبول داخلياً ويحظى بدعم ، مع تشديد القاهرة على أن الضغوط يجب أن تُمارس أيضاً على إسرائيل للانسحاب الكامل وسحب الأسلحة الثقيلة من الشريط الحدودي، وتولّي المجتمع الدولي تزويد الجيش اللبناني بأسلحة تمكّنه من حماية حدوده.



ووفقاً للمصادر، تعتبر القاهرة أن "الحديث عن أي مهلة زمنية لنزع سلاح حزب أمر غير منطقي، إذ إن الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار لم يُنفّذ بعد، في حين يلتزم الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل لتجنّب تحميله مسؤولية إشعال الحرب مجدّداً".



وتشير المصادر إلى أن "الحزب يُظهِر تفهّماً للمواقف السياسية، ولا يجد في المقابل أي ردّ على الانتهاكات العسكرية ، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من دون محاسبة أو اتخاذ مواقف واضحة تجاه تل أبيب".