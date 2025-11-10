لبنان يترقّب: ضغوطات غير مسبوقة.. وعقوبات جديدة! (الجمهوية)

تتوقع مصادر ديبلوماسية عبر الجمهورية، أن "يشهد مرحلة من الضغوط غير مسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين: الأول، هو دفع إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع ، على رغم التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن، بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها. والثاني، هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والديبلوماسي، ليس على فحسب، بل أيضاً على مروحة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على ككل".

