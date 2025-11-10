لبنان يترقّب: ضغوطات غير مسبوقة.. وعقوبات جديدة! (الجمهوية)

وتردّد أنّ "هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات
الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة". وعلى الأرجح، سيتمّ ترتيب إصدار العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان
والمنطقة، وأبرزهم أمس كان وفد الخزانة الأميركية الذي حطّ رحاله في بعبدا
، وعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
، وصفته المصادر بأنّه على قدر وافر من الأهمية. وقد حاول خلاله رئيس الجمهورية تصحيح بعض النقاط المثارة والردّ عليها، لجهة اتهام النظام المالي اللبناني بأنّه مخروق، ويمكن أن يجري من خلاله إمرار أموال غير مشروعة".