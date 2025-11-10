نعيم قاسم تفرّد بـ كتابه.. وبري "عتبان"! (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": المفاجأة التي أحدثها الكتاب المفتوح الذي رفعه أمين عام نعيم قاسم إلى أركان الدولة ، لم تقتصر على رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، وإنما انسحبت على «أخيه الأكبر» رئيس المجلس النيابي الذي أُعلم به عبر ، أسوة بالعدد الأكبر من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، ووزيري الحزب في الحكومة حيدر وراكان نصر الدين اللذين لم يكونا على علم به لدى مشاركتهما في الجلسة لمجلس الوزراء التي تزامنت مع الإعلان عن كتابه.



وعلمت الشرق الأوسط من مصدر بارز في الثنائي الشيعي، أن "تفرّد قاسم بكتابه للرؤساء، بغياب التشاور مع بري، طرح أسئلة لمعرفة أسباب تفرّده بتسطير كتابه هذا الذي يتعارض مع تفويضه له بكل ما يتعلق بملف الجنوب، رغم أن التواصل بين الحزب وحركة أمل قائم، ويتولاه المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب خليل، ولأمين عام الحزب حسين الخليل".



كشف المصدر أن تفرّد قاسم بكتابه قوبل باستغراب بري إلى حد تسجيل عتبه الشديد على حليفه، من دون أن يخفي انزعاجه.



وقال إن "تفرده أُدرج على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد لاحقاً بين الخليلين لاستكشاف الأسباب التي أملت على قاسم عدم التشاور قبل توجيهه لكتابه، وصولاً لاستيعاب ما ترتب عليه من تداعيات من شأنها أن تنعكس سلباً على تحالفهما الاستراتيجي".



ولفت إلى أن لقاء "الخليلين خُصّص لتطويق عتب بري ومآخذه على تفرّد قاسم بكتابه، مع أن بري حرص على الإبقاء عليه قيد الكتمان تجنباً لحصول أي مشكلة". وقال إنه "كان من المستحسن لقاسم إصدار بيان يضمّنه العناوين السياسية الرئيسة التي ركّز عليها في كتابه، بدلاً من تسجيله سابقة بتوجيه كتاب مفتوح للرؤساء، كان في غنى عنه".



وأكد المصدر أن " برر الكتاب المفتوح لقاسم برفضه استدراج للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، مع أن كانوا أجمعوا على رفضها، ولا يرون من مبرر لتطبيع العلاقات.



ومع أن "المصدر تجنّب الدخول في الأسباب التي أملت على قاسم اختيار التوقيت لرفع كتابه، فإن مجرد إقدامه على هذه الخطوة تعني، من وجهة نظر مصدر لبناني رسمي، بأنه أقدم على دعسة ناقصة لا مبرر لها، إلا إذا قرر صرف النظر عن وقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذا ما يصر الرؤساء عليه، ويلحون على الأميركية بأن تثبت مصداقيتها في رعايتها بالشراكة مع فرنسا للاتفاق، وتبادر للضغط عليها عبر لجنة الميكانيزم لإلزامها باحترامه وتنفيذه.



وسأل المصدر: لماذا تفرّد قاسم بموقفه من دون التشاور مع بري الذي كانت قيادة الحزب فوّضته لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإٍسرائيل، وأن التفويض لا يزال المفعول بتأييده لاتفاق وقف النار الذي توصل إليه مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين وتبنته حكومة الرئيس ميقاتي؟