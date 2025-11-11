بلدية عيترون تدين الاعتداء على منازل المواطنين

صدر عنة بلدية البيان التالي:

ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي وقع فجر على مجموعة من منازل المواطنين في الطرف الجنوبي من البلدة، والذي يُعد اعتداءً صارخاً على أمن وسلامة الأهالي وممتلكاتهم.



كما تُدين البلدية كلّ أشكال الاختراقات والتعدّيات التي تحصل من حين إلى آخر، والتي تستهدف أمن البلدة وأهلها الآمنين.



وتدعو بلدية والأجهزة الأمنية المختصّة إلى اتخاذ المواقف والإجراءات الحاسمة والرادعة، الكفيلة بحماية المواطنين وضمان استقرار حياتهم اليومية وصون كرامتهم.



وتؤكّد البلدية أنّها ستبقى إلى جانب أهلها، رافعةً صوتهم في كل المحافل، دفاعاً عن حقوقهم وحفاظاً على كرامتهم وأمنهم واستقرارهم.



بلدية عيترون، في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥