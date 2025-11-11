بعد فيديو الإعتداء.. قرار مدرسي بشأن "إبن المستشار"

في .. ضرب طفل بوحشية



انتشر على فيديو يظهر ضرب طفل بوحشية في #بيروت#الجديد #أخبار_الجديد pic.twitter.com/EKUDOnZnDv

— (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2025

بنتيجة المتابعة من قبل اوقفت المدعو إ.م. مواليد 1983 لبناني.

بالتحقيق معه اعترف أنه "بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ في وسط بيروت، قام أحد الاشخاص -الذي تبين انه يدعى ح. ر. مواليد 2002 سوري_ بضرب القاصر م.ح. مواليد 2008 وصديقه، حيث أعمل كسائق لدى عائلة الأول. ولدى معرفتي بالحادثة، توجهت إلى المكان وقمت بالاعتداء عليه وحرّضت ب.ح. على ضربه للاقتصاص منه، فيما كان صديقه يصوّر الاعتداء".

وختم البيان أن "التحقيق جارٍ بناءً لإشارة الإستئنافية في بيروت".