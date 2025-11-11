الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد فيديو الإعتداء.. قرار مدرسي بشأن "إبن المستشار"

2025-11-11 | 14:08
بعد فيديو الإعتداء.. قرار مدرسي بشأن &quot;إبن المستشار&quot;
بعد فيديو الإعتداء.. قرار مدرسي بشأن "إبن المستشار"

أفادت معلومات الجديد أن إدارة مدرسة “international collage” قررت فصل الطالب م. ح بعد فيديو حادثة الاعتداء

في بيروت.. ضرب طفل بوحشية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضرب طفل بوحشية في العاصمة #بيروت#الجديد #أخبار_الجديد pic.twitter.com/EKUDOnZnDv

القضية أثارت الرأي العام واستدعت صدور بيان عن قوى الأمن الداخلي قالت فيه: "بعد انتشار فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخصين بالاعتداء بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات لأحد الاشخاص.
بنتيجة المتابعة من قبل شعبة المعلومات اوقفت المدعو إ.م. مواليد 1983 لبناني.
بالتحقيق معه اعترف أنه "بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ في وسط بيروت، قام أحد الاشخاص -الذي تبين انه يدعى ح. ر. مواليد 2002 سوري_  بضرب القاصر م.ح. مواليد 2008 وصديقه، حيث أعمل كسائق لدى عائلة الأول. ولدى معرفتي بالحادثة، توجهت إلى المكان وقمت بالاعتداء عليه وحرّضت ب.ح. على ضربه للاقتصاص منه، فيما كان صديقه يصوّر الاعتداء".

وختم البيان أن "التحقيق جارٍ بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت".

