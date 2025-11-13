الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟

2025-11-13 | 01:47
عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟
عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "البعض يتحدث عن سيادة الدولة وان الجيش وحده من يحتكر السلاح وهذا أمر طبيعي".

وخلال عشاء لقدامى الجيش في كسروان، اعتبر باسيل أن "البعض يطلب من الجيش ان يقف متفرجاً على من يعتدي علينا". 

وقال:"بدلاً من أن يكون الحرص نفسه لنحصر السلاح بالجيش يجب أن يكون الحرص نفسه لنؤمن له السلاح، إذ تتم المزايدة على الجيش بالكلام من دون تأمين المقومات اللازمة للعسكر لأن الاموال هربت الى الخارج".

وشدد باسيل على أن "من سرق مال الشعب اللبناني لا يحق له المزايدة بعملية حصرية السلاح بيد الجيش، وعلى ان من اعتدى على الجيش لا يحق له ان يتحدث عن حصرية السلاح عندما لم يقبل الجيش وسلاحه وعندما لم يقبل أن يسلم سلاحه للجيش".

وقال: "هنا أهمية أن نقف واياكم في الأعياد والذكريات والإنتخابات لنقول إن التيار لا يزال الجسم السياسي للجيش اللبناني، وهو الذي يمكنه ان يعبر عن حقيقة شعور العسكر المتقاعد وفي الخدمة، ومن هنا نقول إذا كان قائد الجيش غير قادر أن يقولها، فنحن نقول عنه إننا نقوم بالمهمة وإننا لم نأت لنعتدي على اهلنا بل لنقوم بمهمة وطنية ندافع فيها عن وطننا ونجعل جميع اللبنانيين يشعرون بأننا نستطيع حمايتهم، فنحن لسنا جيش نظام أو جيش حزب ونحن جيش جميع اللبنانيين ونحميهم. ولنفعل ذلك يجب أن نقف على الحدود وندافع عن كل لبناني في وجه كل معتدٍ أكان أتى من الشمال أو الجنوب أو الشرق، ولنقوم بذلك على السلطة السياسية أن تؤمن الامن السياسي والقدرات والسلاح لنقوم بهذه المهمة، ونحن لسنا جيشاً لنتفرج بل لندافع عن أهلنا وكرامتنا وشعبنا وهكذا تعود ثقة اللبنانيين بالجيش".

وأكد أن "كل القصة تقف عند القرار السياسي لأنه عندما يأتي القرار السياسي للجيش ينفذ ولا يتلكأ".

ورأى أن "كل الناس ستجد نفسها مضطرة لتقدم سلاحها للجيش عندما تعرف أن هناك قراراً سياسياً بأن تكون الارض حرة والقرار حراً، وأن تكون هناك سلطة سياسية غير منصاعة للخارج وأن تتخذ قرارها من نفسها لتحرر ارضها بالعسكر او بالدبلوماسية ولكن لا تنصاع". 

واعتبر باسيل أن "السلطة السياسية عاجزة، وأنها تأخذ اوامرها من الخارج ولا تتخذ قرارات من تلقاء نفسها".
