بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه

على إثر العدوان الذي استهدف ضفاف نهر في بلدة طيرفلسيه بعدد من ، وما نتج عنه من أضرار في بعض المقاطع أدّت إلى إقفال مجرى النهر وانسداده في مواقع محددة، قامت فوراً بتفعيل خطتها الطارئة لمواجهة هذه المستجدات.