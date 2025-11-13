بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه

وقد باشرت الفرق الفنية في المصلحة أعمال الكشف الميداني على امتداد المواقع المتضررة، تمهيداً للشروع بأعمال فتح وتنظيف المجرى منعاً لأي فيضان محتمل وحفاظاً على سلامة
التجمعات السكنية والسياحية والأراضي الزراعية المحيطة.
وفي هذا الإطار، بدأت المصلحة التنسيق مع الجهات المعنية من قوى أمنية
وعسكرية وبلديات وهيئات متخصصة، وذلك بهدف تأمين المواقع المتضررة وتسهيل حركة الآليات لضمان مباشرة الأشغال بالسرعة القصوى.
وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
أن لا تأثير للعدوان على نوعية المياه في مشروع ري القاسمية ولا على أي من منشآتها الحيوية أو محطات الضخ والتوزيع، وأن برامج الري
مستمرة بشكل طبيعي وفق الجداول المعتمدة.
وتبقى المصلحة على جهوزية تامة لمتابعة الأوضاع واتخاذ كل ما يلزم لحماية الموارد المائية وضمان استمرارية الخدمات.