لو جاندر بعد لقائها سلام: فرنسا تدعم الإصلاحات اللبنانية

مشدّدةً خلال لقائها رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير
الفرنسي في لبنان
هيرفيه ماغرو والوفد المرافق على أنّ "باريس
تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان".
من جهته
، شدّد الرئيس سلام على أنّ "الإصلاح خيار وطني
قبل أن يكون التزامًا دوليًا، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى مجلس النواب
، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية".
وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
، حيث شدّد الرئيس سلام على "ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني". وفي هذا السياق، أكدت مستشارة الرئيس الفرنسي أنّ "فرنسا
تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوبًا".
كما شدّد سلام على أهمية الدور الفرنسي، معتبرًا أنّ "التنسيق اللبناني–الفرنسي أساسي في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الدعم السياسي والديبلوماسي أو على مستوى حشد المساندة الدولية لمسار الإصلاح والتعافي".