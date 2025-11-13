لو جاندر بعد لقائها سلام: فرنسا تدعم الإصلاحات اللبنانية

مشدّدةً خلال لقائها رئيس الحكومة نواف سلام بحضور الفرنسي في هيرفيه ماغرو والوفد المرافق على أنّ " تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان".، شدّد الرئيس سلام على أنّ "الإصلاح خيار قبل أن يكون التزامًا دوليًا، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى ، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية".وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات ، حيث شدّد الرئيس سلام على "ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني". وفي هذا السياق، أكدت مستشارة الرئيس الفرنسي أنّ " تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوبًا".كما شدّد سلام على أهمية الدور الفرنسي، معتبرًا أنّ "التنسيق اللبناني–الفرنسي أساسي في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الدعم السياسي والديبلوماسي أو على مستوى حشد المساندة الدولية لمسار الإصلاح والتعافي".