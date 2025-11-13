سلام تسلم التقرير السنوي لرئاسة الجمهورية

تسلم من لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، التقرير السنوي لأعمال لرئاسة الجمهورية عن العام 2024، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع المرتقبة.

وتناول اللقاء المبادرات الجارية لخفض استهلاك الكهرباء في وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل خبرات التي يجري إعدادها مع عدد من الإدارات والمؤسسات داخل وخارجه، فضلًا عن أطر التعاون القائم مع مجالات إدارية متعددة.