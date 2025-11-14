أميركا تترقب بري.. هل ينحاز لـ "حزب الله"؟ (نداء الوطن)

في المواقف من الانتخابات النيابية المقبلة، شدد عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري
أو غيره تعتبر انحيازاً لـ "حزب الله
" وحلفائه"، مؤكدين "أهمية استخدام واشنطن
كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان
".
وفي ظل الأجواء الضاغطة، علمت "نداء الوطن
" أن "السفير
الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي يصل إلى بيروت اليوم
سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس جوزاف عون الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تتحرك الملفات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع إسرائيل
والوضع الجنوبي".