الدور الفرنسي.. مجرد "أكسسوار"؟ (الجمهورية)

قالت أوساط سياسية لصحيفة الجمهورية، انّ "زيارة المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي للبنان في هذا التوقيت، تؤشر إلى انّ تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة وسط زحمة الموفدين الدوليين إلى هذا البلد".

ولفتت الأوساط إلى انّه "وفي ظل الحضور الأميركي الديبلوماسي المكثف والمبادرة التي دخلت اخيراً على الخط، والحراك السعودي البعيد من الأضواء بقيادة الأمير يزيد بن فرحان، أرادت أن تعيد تحريك ديبلوماسيتها وتكريس موقعها السياسي في ، خصوصاً أنّها تعتبر نفسها الأكثر دراية بتعقيداته وصاحبة الأفضلية في رعاية محاولته لتحقيق الاستقرار وللتعافي الإقتصادي انطلاقاً من الإرث التاريخي".



وأشارت الأوساط إلى انّ "الإشكالية التقليدية التي تواجه الدور الفرنسي المتجدد، هي افتقاره إلى الفاعلية بالمقارنة مع النفوذ الأميركي الواسع، الأمر الذي يحيل أي حراك فرنسي إلى مجرد أكسسوار خارجي في الوقت الضائع، في انتظار أن تقرّر حسم الخيارات".