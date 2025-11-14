جثة على الطريق!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.