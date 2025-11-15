ما بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظرنا جوياً؟

الأحد، يتحسن الطقس تدريجيًا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، فيما يشهد الإثنين والثلاثاء ارتفاعًا إضافيًا لتعود الحرارة إلى معدلاتها الموسمية مع طقس غالبًا صاف ونسبة رطوبة منخفضة، وتنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

معدل الحرارة في تشرين الثاني: بين 17 و25، بين 14 و23، بين 8 و20 درجة.