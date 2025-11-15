مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان

أدت عاصفة رعدية ضربت بعيد منتصف الليلة الماضية محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان -النبطية الى خروج محولي رقم 1 و2 من الخدمة تماما ، جراء الاضرار الفادحة التي سببتها العاصفة الرعدية بشكل مباشر فيهما ، الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية تتغذى من المحطة المتضررة ، اضافة الى توقف خط الخدمات او ما بعرف بخط ال 24 الذي يغذي الابار الجوفية ومستشفيات المنطقة، مما سيتسبب بانقطاع المياه عن بلدات في قضاء النبطية