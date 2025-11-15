مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان

حملة اغترابية عبر مواقع التواصل، تدعو اللبنانيين في الخارج للتسجيل عبر المنصة الالكترونية diaspora.mfa.gov.lb من أجل المشاركة في الاقتراع بالانتخابات النيابية المقبلة 2026 قبل انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الحالي.
أدت عاصفة رعدية ضربت بعيد منتصف الليلة الماضية محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان -النبطية الى خروج محولي رقم 1 و2 من الخدمة تماما ، جراء الاضرار الفادحة التي سببتها العاصفة الرعدية بشكل مباشر فيهما ، الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية تتغذى من المحطة المتضررة ، اضافة الى توقف خط الخدمات او ما بعرف بخط ال 24 الذي يغذي الابار الجوفية ومستشفيات المنطقة، مما سيتسبب بانقطاع المياه عن بلدات في قضاء النبطية
حذّرت الهيئة اللبنانية للعقارات من "التأثيرات الخطيرة للسيول على الأبنية المتضررة والقديمة، والتي تتأثر بدرجات متفاوتة تبعاً لشدّة السيل، وطبيعة التربة، ونوعية البناء"، مذكّرة بأن "ملف الأبنية المتضررة—سواء نتيجة الحرب أو تفجير المرفأ أو العوامل الطبيعية من هزّات أرضية وزلازل—لا يزال يشكّل خطراً حقيقياً على عدد كبير من المناطق".