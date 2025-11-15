باسيل يهاجم "الفسّيدين"

وأضاف باسيل، "كان منطقكم دائماً الجيش والدولة في مواجهة اللادولة والميليشيا، وأنتم تخدمون في قلب خدمتكم المدنية، لأنكم لم تخرجوا فعلياً من الخدمة، وقد رافقتكم لأنكم جاهزون في أي وقت تُطلبون به، وأنتم عندما يطلبكم التيار تلبّون".

واستكمل، "يحملون الجيش مسؤوليات كبيرة من دون أن يعطوه إمكانيات، وهو لا تنقصه الإرادة بل السلاح والقرار، وهو دائماً يواجه. ولا يجب أن نغيب عنه القدرات، وسمعنا قائد الجيش السابق والرئيس الحالي يشكوان في الإعلام منن يفسدون عليه في الخارج".

وأردف، "هؤلاء الفسيدين يفسدون على ويدعون الكونغرس لعدم تسليحه بحجة أنه قد يذهب للشيعة. وهؤلاء يدعون لتدمير سلاح حزب وعدم إعطائه للجيش".

وشدد على أن "هؤلاء أنفسهم فسّدوا على ، وبتقارير خطية أدّعي أنني رأيت جزءاً منها، ومن بين هؤلاء من كانوا في ".

وقال: "الفسيدون يعملون لحرب داخلية في لأنهم لا يعيشون إلا على الفتنة، وشاهدوا أن لبنان لا يُبلع، ولذلك يريدون جزءاً من أرض لبنان. وهؤلاء كتبة تقارير وعملاء صغار يكتبون للسفارات ويتوسلون أمامها ليأخذوا الأموال".



