معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
محليات

باسيل يهاجم "الفسّيدين"

2025-11-15 | 11:20
باسيل يهاجم &quot;الفسّيدين&quot;
باسيل يهاجم "الفسّيدين"

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال غداء للعسكريين المتقاعدين في زحلة، أنّ "التيار وُلد من رحم المؤسسة العسكرية، وهو يفخر بكم وأنتم تفخرون به".

 

وأضاف باسيل، "كان منطقكم دائماً الجيش والدولة في مواجهة اللادولة والميليشيا، وأنتم تخدمون اليوم في قلب التيار خدمتكم المدنية، لأنكم لم تخرجوا فعلياً من الخدمة، وقد رافقتكم لأنكم جاهزون في أي وقت تُطلبون به، وأنتم عندما يطلبكم التيار تلبّون".

 

واستكمل، "يحملون الجيش مسؤوليات كبيرة من دون أن يعطوه إمكانيات، وهو لا تنقصه الإرادة بل السلاح والقرار، وهو دائماً يواجه. ولا يجب أن نغيب عنه القدرات، وسمعنا قائد الجيش السابق والرئيس الحالي يشكوان في الإعلام منن يفسدون عليه في الخارج".

 

وأردف، "هؤلاء الفسيدين يفسدون على الجيش اللبناني ويدعون الكونغرس لعدم تسليحه بحجة أنه قد يذهب للشيعة. وهؤلاء يدعون لتدمير سلاح حزب الله وعدم إعطائه للجيش".

 

وشدد على أن "هؤلاء أنفسهم فسّدوا على سعد الحريري، وبتقارير خطية أدّعي أنني رأيت جزءاً منها، ومن بين هؤلاء من كانوا في التيار الوطني الحر".

 

وقال: "الفسيدون يعملون لحرب داخلية في لبنان لأنهم لا يعيشون إلا على الفتنة، وشاهدوا أن لبنان لا يُبلع، ولذلك يريدون جزءاً من أرض لبنان. وهؤلاء كتبة تقارير وعملاء صغار يكتبون للسفارات ويتوسلون أمامها ليأخذوا الأموال".


باسيل يهاجم "الفسّيدين"

محليات

لبنان

الجديد

