باسيل يهاجم "الفسّيدين"

وأضاف باسيل، "كان منطقكم دائماً الجيش والدولة في مواجهة اللادولة والميليشيا، وأنتم تخدمون اليوم في قلب التيار خدمتكم المدنية، لأنكم لم تخرجوا فعلياً من الخدمة، وقد رافقتكم لأنكم جاهزون في أي وقت تُطلبون به، وأنتم عندما يطلبكم التيار تلبّون".
واستكمل، "يحملون الجيش مسؤوليات كبيرة من دون أن يعطوه إمكانيات، وهو لا تنقصه الإرادة بل السلاح والقرار، وهو دائماً يواجه. ولا يجب أن نغيب عنه القدرات، وسمعنا قائد الجيش السابق والرئيس الحالي يشكوان في الإعلام منن يفسدون عليه في الخارج".
وأردف، "هؤلاء الفسيدين يفسدون على الجيش اللبناني ويدعون الكونغرس لعدم تسليحه بحجة أنه قد يذهب للشيعة. وهؤلاء يدعون لتدمير سلاح حزب الله وعدم إعطائه للجيش".
وشدد على أن "هؤلاء أنفسهم فسّدوا على سعد الحريري، وبتقارير خطية أدّعي أنني رأيت جزءاً منها، ومن بين هؤلاء من كانوا في التيار الوطني الحر".
وقال: "الفسيدون يعملون لحرب داخلية في لبنان لأنهم لا يعيشون إلا على الفتنة، وشاهدوا أن لبنان لا يُبلع، ولذلك يريدون جزءاً من أرض لبنان. وهؤلاء كتبة تقارير وعملاء صغار يكتبون للسفارات ويتوسلون أمامها ليأخذوا الأموال".