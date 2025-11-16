عائلات بريتال وبدنايل تطوي "صفحة الدم"

حضر اللقاء عدد من الفعاليات السياسية والأمنية والدينية، بينهم جهاز أمن الدولة العميد مرشد سليمان، ممثل في البقاع السيد شكر، وممثل حركة أمل حمية، إلى جانب رؤساء بلديات وفعاليات محلية.

وشدّد المتحدثون على أهمية المصالحة في حماية السلم الأهلي وتعزيز وحدة المجتمع، معتبرين أن العفو خطوة شجاعة لقطع الطريق على الفتنة، وتحويل الألم إلى أمل.

وأكدت الكلمات أن السلاح يجب أن يوجَّه حصراً نحو ، وأن نبذ الثأر يشكّل أساساً لبناء مجتمع متماسك.

واعتبرت عائلة علي سعدون سليمان أن الصفح جاء "من شيم الكرام"، مؤكدين أن أهالي بدنايل وبريتال هم "عائلة واحدة" وأن اللقاء يشكّل بداية لطيّ صفحات الألم وترسيخ روح التسامح في المنطقة.