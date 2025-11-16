يتحرش بأبنائه منذ الطفولة… ماذا حلّ به؟

أعلنت العامة في توقيف أب لبناني من مواليد 1975، بعد شكوى تقدم بها أربعة من أبنائه تتعلق بالتعرض للتحرش الجنسي واللفظي والعنف الأسري منذ طفولتهم.



