يتحرش بأبنائه منذ الطفولة… ماذا حلّ به؟

وأوضح المكتب المختص في وحدة الشرطة القضائية أنّ التحقيقات جرت بحضور مندوبة الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوف.
وشدّدت قوى الأمن الداخلي على أنّ حماية الأطفال مسؤولية الجميع، داعية المواطنين للإبلاغ الفوري عن أيّ تحرّش لوقف الجريمة عند بدايتها.
تدخل فريق من مركز عيناتا التابع لوزارة الأشغال لإخراج مواطن عالق في الثلوج وفتح الطريق، مع التأكيد على جاهزية مراكز جرف الثلوج طوال الموسم.شاهد الفيديو:
عقدت عائلات بريتال وبدنايل لقاء مصالحة في حسينية بدنايل، تحت عنوان "الصفح عن مقدرة"، حيث أعلنت عائلة سليمان إسقاط الحق عن المتهمين بقتل علي سعدون سليمان، بعد توقيفهم وصدور قرار ظني بحقهم بتهمة القتل العمد.
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانًا عقب اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، شدّد فيه الوزير أحمد الحجار على ضرورة متابعة توصيات اللجنة مع جميع الجهات المعنية لضمان السلامة العامة.