الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
02:52
لحظة انهيار منجم.. ووفاة العشرات (فيديو)
02:31
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
01:59
"لن تروا دولاراً واحداً".. جلسة ورسالة!
11:00
استنفار أمني.. والسبب طفل!
2025-11-16
شاهد - أنقذوه من حصار الثلوج!
محليات
تابعوا حلقة جديدة من "وهلق شو" لمناقشة آخر التطورات السياسية الان على الجديد
2025-11-16 | 14:29
A-
A+
تابعوا حلقة جديدة من "وهلق شو" لمناقشة آخر التطورات السياسية الان على الجديد
مقالات ذات صلة
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "سرفيس بيروت" الآن على الجديد
من ريحة ربّ البندروة إلى نكهة التين ودخان المشاوي… رجعنا عالنملية بجولة مميزة من قلب القرعون تابعوا الحلقة الأن عالجديد
بري تابع وسلام آخر المستجدات السياسية
تابعوا حلقة جديدة من "وهلق شو" لمناقشة آخر التطورات السياسية الان على الجديد
محليات
جديدة
"وهلق
لمناقشة
التطورات
السياسية
الجديد
العودة الى الأعلى
مستودعات وسلاح.. حزب الله يتهم حزبًا لبنانيًا!
بعد الطلب.. إجراءات مالية تستهدف شبكات حزب الله (الأنباء الكويتية)
اقرأ ايضا في محليات
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
04:37
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
04:37
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
04:33
مراسلة الجديد: قنبلة تحذيرية على الطرف الشرقي لبلدة عيترون في جنوب لبنان
04:33
مراسلة الجديد: قنبلة تحذيرية على الطرف الشرقي لبلدة عيترون في جنوب لبنان
يحدث الآن
فن
05:24
وفاة تيكتوكر لبناني بطلق ناري في بعلبك وسط ظروف غامضة
محليات
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
محليات
04:37
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
اخترنا لك
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
04:47
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
04:37
مراسلة الجديد: قنبلة تحذيرية على الطرف الشرقي لبلدة عيترون في جنوب لبنان
04:33
بالصور: "كان يلوث الليطاني".. تفكيك مخيم للنازحين السوريين
04:28
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
04:24
أوراق بين عيسى ورجّي في اللقاء الأول!
04:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:03
أحمد سعد يطمئن الجمهور من المستشفى في اول ظهر له بعد الحادث
2025-10-15
بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!
09:12
بعد تغريدة جنبلاط.. مسؤول قواتي يرد
2025-10-26
فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو
15:19
البساط لـ #وهلق_شو: المملكة العربية السعودية متجاوبة مع عمل الحكومة وترى ما نقوم به وهناك مبادرة واضحة منها ستتجلى في مؤتمر "بيروت 1"
2025-11-11
إيلا خلفاً لأدرعي؟
بالفيديو
بالفيديو
14:55
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
13:38
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025
2025-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025