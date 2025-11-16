الأخبار
عربي و دولي

بعد الطلب.. إجراءات مالية تستهدف شبكات حزب الله (الأنباء الكويتية)

2025-11-16 | 01:51
بعد الطلب.. إجراءات مالية تستهدف شبكات حزب الله (الأنباء الكويتية)
بعد الطلب.. إجراءات مالية تستهدف شبكات حزب الله (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":

كشف مصدر سياسي رفيع لصحيفة الأنباء الكويتية أن الطلب الأميركي الأخير لم يصل عبر وفد الخزانة الأميركية بصيغة توصيات عامة كما كان يحدث سابقاً، بل جاء هذه المرة بطابع إلزامي، مترافقاً مع مهل زمنية واضحة وعبارات تعبّر عن مستوى عالٍ من الجدية في تفكيك أي بنية مالية قد يستفيد منها حزب الله أو الجهات المرتبطة به. وأشار المصدر إلى أن هذا المسار دفع السلطات اللبنانية، السياسية والنقدية، إلى التحرك سريعاً خشية تعرّض القطاع المالي لتهديدات مباشرة، في وقت يحاول فيه تثبيت ميزانياته وسط الأزمة المستمرة.

وبيّن المصدر أن الخطوة الأولى لمصرف لبنان عكست حجم الضغوط، إذ أعاد البنك المركزي ترتيب أولويات المواجهة عبر تعزيز منظومة الامتثال، من خلال إجراءات وقائية شملت المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات تحويل الأموال والصرافة والجهات العاملة بكثافة في النقد الأجنبي. واعتُبرت هذه الإجراءات بمثابة الاستجابة الأولى لمسار أطول يُتوقّع أن يصل إلى القطاع المصرفي نفسه، ضمن عملية "إعادة ضبط" واسعة للقنوات المالية التي يُشتبه بأنها تُستخدم للتهرب من الرقابة أو لتمرير تدفقات نقدية خارج النظام المصرفي.

وأضاف المصدر أن المعطيات المرتبطة باجتماعات الوفد الأميركي في بيروت تكشف مستوى التشدد في المطالب، إذ شددت واشنطن على ضرورة سد كل الثغرات التي تتيح تمويلاً غير مرئي للحزب، سواء عبر شركات الصرافة أو التجارة النقدية الكبيرة أو من خلال استخدام الذهب والعملات المشفرة كبدائل للأنظمة المصرفية. وفي حال التزام لبنان بهذه المطالب حرفياً، فإن ما يجري لن يقتصر على تنظيم القطاع المالي، بل سيشكل إعادة هيكلة فعلية لنمط التدفقات النقدية الذي اعتمد لسنوات على اقتصاد نقدي مواز يُقدّر حجمه بمليارات الدولارات.

محليات

عربي و دولي

مصرف لبنان

حزب الله

الخزانة الأميركية

الوفد الأميركي

لبنان

المصرف المركزي

محليات

عربي و دولي

مصرف لبنان

حزب الله

الخزانة الأميركية

الوفد الأميركي

لبنان

المصرف المركزي

Aljadeed
الخارجية الإيرانية: قنابل إسرائيل ضربت المفاوضات النووية
السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!
02:46

لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!

في خطوة غير مسبوقة، اقتربت العاصمة دمشق من تحقيق ساعات وصل الكهرباء 24 ساعة متواصلة، لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، بعد أن كانت ساعات التقنين تصل سابقًا إلى 20 ساعة يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.

02:46

لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!

في خطوة غير مسبوقة، اقتربت العاصمة دمشق من تحقيق ساعات وصل الكهرباء 24 ساعة متواصلة، لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، بعد أن كانت ساعات التقنين تصل سابقًا إلى 20 ساعة يوميًا، خاصة في فصل الشتاء.

"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!
02:14

"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!

أكّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل "واضحة: لن يكون هناك دولة فلسطينية"، مشدّدًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في قمّة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية.

02:14

"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!

أكّد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن سياسة إسرائيل "واضحة: لن يكون هناك دولة فلسطينية"، مشدّدًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في قمّة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية.

يحدث الآن

اخترنا لك
وكالة سانا: 5 آليات إسرائيلية توغلت في صيدا الجولان بريف القنيطرة وانسحبت بعد فترة وجيزة
04:11
لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!
02:46
"حتى آخر نفق".. كاتس: الرسالة واضحة!
02:14
الخارجية الإيرانية: قنابل إسرائيل ضربت المفاوضات النووية
02:03
السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)
01:35
في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)
09:40
