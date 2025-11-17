"لبنان لن يكون منصّة لزعزعة امن أشقائه العرب".. سلام استقبل وفداً سعودياً

وأضاف: "ان هذا التحرك جاء استجابه لما دار في لقاء فخامة الرئيس جوزاف عون ولقائي مع صاحب السمو الملكي الأمير بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه ، فمواقف والمملكه في دعم واستقراره يشهد لها الجميع. فلهم منّا كل التقدير والشكر ودوام المحبة، وبهذه المناسبة جددت للوفد الكريم تعهدنا بان لا يستخدم لبنان منصّة لزعزعة امن أشقاءه العرب او ان يكون معبراً لتهريب المخدرات او اية ممنوعات".وتابع سلام "‏كما رحّبت بالوفد السعودي المشارك في مؤتمر 1 والذي يعطي وجوده في بيروت دافعا كبيرا لنهوض لبنان الاقتصادي".