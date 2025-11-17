الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

2025-11-17 | 10:30
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

وعرض الوفد آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي السيد عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية، ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وأكد الرئيس عون للوفد أن "الإمام المغيب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن"، لافتا إلى أنه "يتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات".

واستقبل الرئيس عون وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، واستمع من أعضاء الوفد الى الصعوبات التي يواجهها، وعمل النقابة في سبيل الاستمرار في تأمين التعليم للطلاب من مختلف الاعمار وفي كل المناطق اللبنانية.

والقى بزي كلمة باسم الوفد عرض فيها لـ"الواقع التربوي عموما"، مشددا على "عمق العلاقة بين المدارس التعليمية الخاصة والجسم التربوي وأولياء الطلاب خصوصا"، مشيرا إلى أن "هم النقابة هو إبقاء التعليم رسالة، وليس تجارة"، وقال: "رغم العمل في ظل القانون رقم 515، والاكتفاء بالمنحة المدرسية المخصصة لافراد الجيش اللبناني واستيفاء رسوم قليلة جدا نسبة الى باقي المدارس، الا ان المدارس الخاصة في الأطراف لا تزال مهمشة، وتعاني من مشاكل في ما خص اساتذتها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، مع العلم انها ليست عبئاً على الدولة، بل ركيزة من ركائز التربية في لبنان، وتستحق ان يتم انصافها".

وطالب بـ"دعم هذه المدارس كي تبقى أبوابها مفتوحة".

ورد الرئيس عون، فحيا "أعضاء الوفد على الرسالة التربوية التي يؤدونها، رغم كل الصعوبات التي يعيشها البلد"، مؤكدا "وقوفه الى جانب كل ما من شأنه دعم العلم والمعرفة وتأمينه الى الطلاب الى أي طبقة اجتماعية انتموا، فالعلم أساسي في نهضة لبنان وتأمين مستقبل مشرق له، واستمرار أبنائه في التميز أينما كانوا باعتراف المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، رهن بما يحصّله من علم وثقافة".

كما استقبل رئيس الجمهورية المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

من جهة أخرى، اجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالفنانة سميرة بارودي، مطمئناً الى "صحة زوجها الفنان الكبير النقيب احسان صادق، الذي يخضع للعلاج في مستشفى مار يوسف- الدورة بعد اصابته بوعكة صحية".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس في منطقة المنصوري جنوب لبنان المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"

