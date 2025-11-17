كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:

في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.



وقد تسلّمت والبلديات منها 56,764 طلبا، ويجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم ، وفقا للأصول القانونية المعتمدة.



ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تجدّد الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي ، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الإقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.