مصادر سياسية للجديد:إذا لم تنضج الظروف لتوجيه ضربة لحزب الله ومع عجز الدولة عن فرض حصرية السلاح وقرار السلم والحرب فسيُفتح مسار بديل للضغط عليه مالياً والمراهنة على الوقت إلى أن يُسلّم أو يستسلم