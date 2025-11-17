مسار بديل للضغط على حزب الله

وكان اتفاق على لقاء ثان لبحث الامور بشكل معمق اكثرعلى خط آخر علمت الجديد أن زيارة الامير يزيد بن فرحان الى ستقتصر على لقاء الثلاثة وهي أتت بتوقيتها لتشكل دعامة لمؤتمر بيروت 1 الذي ينطلق يوم الثلثاء وفي المعلومات أن الموفد السعودي اتى مستطلعا الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وبدا واضحا التقدير السعودي على الجهد الذي بذل على صعيد الاجراءات المتعلقة بالمطار والمعابر الحدودية وخصوصا أنه خلال اسبوع سيتم تفعيل المزيد من هذه الاجراءات في عدد من النقاط الحدودية وفي معلومات الجديد أن هذا المناخ سيكون مشجعا لرفع الحظر عن الصادرات ضمن مهلة زمنية قريبة أما في ما يتعلق برفع حظر السفر عن المواطنين السعوديين الى فتلك مسألة بحاجة الى مزيد من الوقت وقد علمت الجديد أن الوفد السعودي فتح نوافذ وأبوابا عدة للحلول التي تساعد لبنان على المضي قدما في الاصلاحات والنهوض مع تأكيد المملكة دعمها الدائم للبنان

أما عسكريا وتحديدا جنوب الليطاني وبالتزامن مع تفاعلات الجدار الاسرائيلي والتهديدات الأسرائيلية التي تجاوزت الحجج بانتظار " التوقيت" وفي المعلومات أن لجنة الميكانيزم على تباين مع في كيفية التعاطي مع حصرية السلاح وتحديدا دخول الممتلكات الخاصة فاللجنة تطلب تفتيش المنازل تحت ذريعة وجود أسلحة مخبأة فيها وفي المعلومات أن الجيش اللبناني رفض الطلب لكونه يطال " حرمة المنازل " وهذا ما يقف تحديدا أمام تفتيشها إلا أن الميكانيزم تبدو غير مقتنعة كليا بما تعتبره " حجة " الجيش اللبناني أما عن دورها في ملف التفاوض المجمد حاليا فقالت مصادر سياسية للجديد إن لبنان عالق في دوامة من دون أي مخارج واضحة فالحديث عن دور للميكانيزم غير قابل للتطبيق مهامها ستبقى محصورة بالشق العسكري والاعمال الرقابية والميدانية ومن غير الممكن تحويلها الى منصة للتفاوض التقني والسياسي وهي لن تتجاوز دورها المحدد لها في جنوب لبنان وما يعزز اتساع الدوامة الوقائع الميدانية اليومية التي جعلت من اتفاق وقف الاعمال العدائية اتفاقا تجاوزه الوقت وبالتالي بانتظار مخارج وحلول واضحة بدأ المجتمع الدولي اعتماد مسار متواز عماده التضييق المالي إذ قالت مصادر سياسية للجديد إنه في حال لم تنضج الظروف لتوجيه ضربة لحزب الله وفي حال عدم قدرة الدولة على القيام بالتزاماتها في ما يتعلق بحصرية السلاح وفي كونها صاحبة قرار السلم والحرب فلا بد من بدء مسار آخر للضغط على ماليا والمراهنة على الوقت قبل أن يسلم أو يستسلم.