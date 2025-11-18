عاجل
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
محليات

بري: "مش عم نام الليل"!

2025-11-18
بري: &quot;مش عم نام الليل&quot;!
بري: "مش عم نام الليل"!

جاء في صحيفة الجمهورية:

البارز أمران، الأول سلوك مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، مرسوم إحالة هذا المشروع إلى المجلس، والأمر الثاني هو بقاء فضيحة «بخّ السمّ» التي كشفها رئيس الجمهورية، بنداً أساسياً في مداولات المجالس والصالونات السياسية، وعلى الرغم من أنّ أسماء مجموعة بخّاخي السمّ وانتماءاتهم السياسية والحزبية و«السيادية» معروفة، تحديداً لدى المستهدفين ببخّ السموم، الّا انّ هذا الأمر كما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، لن يطول الوقت حتى يذوب الثلج ويبان المرج، والأسماء تظهر وحدها إلى العلن، فطابخ السمّ آكله في نهاية المطاف، ولقد بدأوا منذ الآن ببخّ السمّ على بعضهم البعض، ويرسلون إشارات ينفون علاقتهم بهذا البخّ».

وكما هو معلوم، فإنّ رئيس الجمهورية طاله جانب كبير من هذا البخّ، وايضاً الجيش اللبناني وقيادته، وكذلك الرئيس نبيه بري، الذي تؤكّد أجواء عين التينة انّ شخصية لبنانية اسمها ( ج.ج.)، موجودة في الولايات المتحدة الأميركية، مكلّفة منذ مدة من قِبل أحد الأحزاب التي ترفع شعار السيادة والاستقلال، للقيام بعملية تحريض مع الأميركيين لفرض عقوبات على الرئيس بري. وبحسب أجواء نيابية موازية، فإنّ الشركاء في عملية البخّ يتوزعون بين فصائل سيادية وتغييرية، وبين ناشطين موظفين بالأجرة، ومعهم من يسمّون أنفسهم «أصحاب إرادة»، ومعهم ايضاً كل ركاب بوسطة أحد النواب إلى الغداوات والعشاوات في لبنان وأميركا».

وسألت "الجمهورية" الرئيس بري رأيه في استهدافه من قِبل بعض الجهات ببخّ السمّ، والتحريض على فرض عقوبات أميركية عليه، فاكتفى بالقول ساخراً: "مش عام نام الليل"!.
 
 
 
