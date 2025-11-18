عاجل
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
محليات

لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)

2025-11-18 | 00:47
لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)
لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)

لفتت مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية، إلى "ما سمّتها "إشارات أميركية مشجعة"، أطلقها مسؤولون اميركيون، ونقلها بعض الديبلوماسيين، وتتجاوز حملة «التفسيد» والتحريض، التي تتولاها بعض الجهات اللبنانية. وخلاصة هذه الإشارات:

اولاً، إنّ واشنطن تثق بشكل كبير برئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالجيش اللبناني، وتدعم حكومة نواف سلام في الخطوات التي تتخذها، وتشجعها على التعجيل بالإجراءات التنفيذية لقرار سحب سلاح حزب الله.

ثانياً، لا ضوء أخضر اميركياً لأي عمل عسكري اسرائيلي ضدّ لبنان في المرحلة الراهنة، وربطاً بذلك، فإنّ واشنطن لا تريد للوضع في لبنان أن ينحدر إلى منزلقات دراماتيكية، فاستقرار لبنان والحفاظ على الأمن فيه، ومنع الإخلال به، تشكّل أولوية رئيسية بالنسبة إلى الإدارة الاميركية. وهي ملتزمة، سواء عبر مستوياتها السياسية او من خلال رئاستها للجنة "الميكانيزم"، بالدفع بقوة في مسار حل ينهي الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل.

ثالثاً، إنّ الولايات المتحدة مع إجراء الإستحقاقات اللبنانية في مواعيدها، وتؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، بالقدر الأعلى من الشفافية والنزاهة، وبالحرّية الكاملة للبنانيين في تحديد خياراتهم.
 
 
 
 
لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)

محليات

لبنان

حزب الله

اسرائيل

