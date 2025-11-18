لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)

لفتت مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية، إلى "ما سمّتها "إشارات أميركية مشجعة"، أطلقها مسؤولون اميركيون، ونقلها بعض الديبلوماسيين، وتتجاوز حملة «التفسيد» والتحريض، التي تتولاها بعض الجهات . وخلاصة هذه الإشارات:



اولاً، إنّ تثق بشكل كبير برئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالجيش اللبناني، وتدعم حكومة نواف سلام في الخطوات التي تتخذها، وتشجعها على التعجيل بالإجراءات التنفيذية لقرار سحب سلاح .



ثانياً، لا ضوء أخضر اميركياً لأي عمل عسكري اسرائيلي ضدّ في المرحلة الراهنة، وربطاً بذلك، فإنّ واشنطن لا تريد للوضع في لبنان أن ينحدر إلى منزلقات دراماتيكية، فاستقرار لبنان والحفاظ على الأمن فيه، ومنع الإخلال به، تشكّل أولوية رئيسية بالنسبة إلى الإدارة الاميركية. وهي ملتزمة، سواء عبر مستوياتها السياسية او من خلال رئاستها للجنة "الميكانيزم"، بالدفع بقوة في مسار حل ينهي الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل.



ثالثاً، إنّ مع إجراء الإستحقاقات في مواعيدها، وتؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، بالقدر الأعلى من الشفافية والنزاهة، وبالحرّية الكاملة للبنانيين في تحديد خياراتهم.