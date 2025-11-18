لا "ضوء أخضر أميركي" لأي عمل اسرائيلي ضد لبنان! (الجمهورية)

اولاً، إنّ واشنطن
تثق بشكل كبير برئيس الجمهورية جوزاف عون، وبالجيش اللبناني، وتدعم حكومة نواف سلام في الخطوات التي تتخذها، وتشجعها على التعجيل بالإجراءات التنفيذية لقرار سحب سلاح حزب الله
.
ثانياً، لا ضوء أخضر اميركياً لأي عمل عسكري اسرائيلي ضدّ لبنان
في المرحلة الراهنة، وربطاً بذلك، فإنّ واشنطن لا تريد للوضع في لبنان أن ينحدر إلى منزلقات دراماتيكية، فاستقرار لبنان والحفاظ على الأمن فيه، ومنع الإخلال به، تشكّل أولوية رئيسية بالنسبة إلى الإدارة الاميركية. وهي ملتزمة، سواء عبر مستوياتها السياسية او من خلال رئاستها للجنة "الميكانيزم"، بالدفع بقوة في مسار حل ينهي الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل.
ثالثاً، إنّ الولايات المتحدة
مع إجراء الإستحقاقات اللبنانية
في مواعيدها، وتؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، بالقدر الأعلى من الشفافية والنزاهة، وبالحرّية الكاملة للبنانيين في تحديد خياراتهم.