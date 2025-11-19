إلغاء الزيارة.. توتر بين أورتاغوس وقائد الجيش؟ (الأخبار)

قالت مصادر لصحيفة ، إن "إلغاء زيارة رودولف هيكل ليس مرتبطاً ببيان الجيش الأخير فحسب، بل يأتي ضمن سياق بدأ مع توتر العلاقة بينه وبين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وتحريضها عليه أمام عدد من السياسيين اللبنانيين واتهامه بعدم تنفيذ المطلوب منه في مواجهة ، وقد تراكم الاستياء بعد المطالعة التي قدّمها هيكل في ، متناولاً "الإهانات المتكررة التي تطاول الجيش أمنياً وسياسياً، وكيف يتعرّض عناصره للتضييق والاعتداءات في الجنوب"، مشيراً إلى "إمكانية أن يقوم الجيش بتوقيف كل نشاطه جنوب الليطاني بسبب العوائق الإسرائيلية"، وهي المطالعة التي تكفّل بنقلها "الوشاة" من داخل الحكومة إلى .