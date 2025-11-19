نواب المعارضة: ندعو المغتربين إلى الإسراع في التسجيل مشاركة المغتربين لأن الإنتخابات جزءٌ أساسي من حماية الديمقراطية

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان السيدة Kajsa Ollongren خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waeleان لبنان يرحب باي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات لا سيما بعد انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" خلال العام 2027، مؤكدا ان الحضور الأوروبي في الجنوب سيكون عاملا إيجابيا خلال استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، إضافة الى رمزية مثل هذا الوجود الذي يساعد أيضا على متابعة كل الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها.

