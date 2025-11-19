عن إستهداف عين الحلوة.. حزب الله يعلق

واكد ان "هذه الجريمة الدموية والعدوان الآثم هو اعتداء على وسيادته، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، الذي يُمعن يوميًا في خرقه بتواطؤ وشراكة فاضحة من الإدارة الأميركية الداعمة بل المخططة لمثل تلك الجرائم والاعتداءات على لبنان وفلسطين".

ورأى انه" بات على أركان الدولة أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا شراسة وتوحشًا وتماديًا، وإن الاكتفاء بردود فعل لا ترقى إلى مستوى العدوان لن تجرّ إلا إلى مزيد من الاعتداءات والمجازر".

واكد ان "الواجب الوطني يقتضي اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام هذا العدو وردع عدوانه بكل الوسائل الممكنة، والتمسك بكل عناصر القوة التي يمتلكها لبنان باعتبارها الضامن الوحيد لإسقاط مشاريع العدو وحماية سيادة لبنان وأمنه".

وختم:" يتقدم بأحر التعازي من ذوي ومن أهالي مخيم عين الحلوة ومن الشعب الفلسطيني، راجيًا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".